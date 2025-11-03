Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»

Экс-спартаковец Александр Мостовой вновь высказался о матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

У «Краснодара» было 2 удаления.

«Спартак» остался на 6-м месте.

На следующей неделе москвичи сыграют с «Локомотивом» и «Ахматом».

«При слабой игре «Спартака» в конце матча красно-белые могли увезти ничью, о которой я говорил. Было такое предчувствие, что «Спартак» может не проиграть «Краснодару». У «Краснодара» есть Кордоба, который в прошлом сезоне стал лучшим футболистом и в этом является одним из лучших нападающих.

Он, кстати, в матче и решил. Правда, в конечном итоге ему дали красную, многие до сих пор не понимают – за что. «Спартак» потерял очки, жалко. Значит, в других играх надо набирать, потому что отставание от лидеров РПЛ начинает увеличиваться», – сказал Мостовой.