Станкович прокомментировал нападение на автобус «Спартака» в Краснодаре

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал атаку на автобус команды перед матчем с «Краснодаром» (1:2).

– Не повлияло на настроение команды то, что произошло с автобусом?

– Поверьте, там ничего не произошло. На других стадионах бывают вещи и серьезнее, может быть, какой‑то камешек попал в стекло. Я бы не хотел развивать эту тему. Нас прекрасно встретили, тут невероятный стадион, возможно, лучший в России. Мы чувствуем себя в безопасности, всe хорошо.