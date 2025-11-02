Семак впервые прокомментировал попытку похищения Мостового

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу неудавшегося похищения игрока команды Андрея Мостового.
- В ночь на 23 октября в Санкт-Петербурге, когда Мостовой направлялся к своему автомобилю, несколько неизвестных подбежали к нему и начали хватать за руки, пытаясь затащить в микроавтобус.
- Игроку удалось отбиться от нападавших.
- Мостовой в этом сезоне провел 19 матчей за «Зенит», забил 6 голов, сделал 4 передачи.
– Как вам перформанс Мостового? Обсуждали ли ситуацию?
– Ситуацию обсуждали, конечно. Что сказать, все переживали и волновались за него. Кто‑то мог позволить шутки себе, но ситуация нешуточная абсолютно. Главное, всe закончилось хорошо и все живы‑здоровы.
Он помогает, забивает важные мячи. За желтую карточку [за балаклаву] ругать его не буду.
Источник: «Матч ТВ»