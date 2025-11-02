Семак впервые прокомментировал попытку похищения Мостового

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу неудавшегося похищения игрока команды Андрея Мостового.

В ночь на 23 октября в Санкт-Петербурге, когда Мостовой направлялся к своему автомобилю, несколько неизвестных подбежали к нему и начали хватать за руки, пытаясь затащить в микроавтобус.

Игроку удалось отбиться от нападавших.

Мостовой в этом сезоне провел 19 матчей за «Зенит», забил 6 голов, сделал 4 передачи.

– Как вам перформанс Мостового? Обсуждали ли ситуацию?

– Ситуацию обсуждали, конечно. Что сказать, все переживали и волновались за него. Кто‑то мог позволить шутки себе, но ситуация нешуточная абсолютно. Главное, всe закончилось хорошо и все живы‑здоровы.

Он помогает, забивает важные мячи. За желтую карточку [за балаклаву] ругать его не буду.