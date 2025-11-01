Сорвавший свое похищение Мостовой отпраздновал гол в балаклаве

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отличился в матче 13-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:0).
Свой гол Мостовой отпраздновал в балаклаве. За это игрок получил желтую карточку.
- В ночь на 23 октября в Санкт-Петербурге, когда Мостовой направлялся к своему автомобилю, несколько неизвестных подбежали к нему и начали хватать за руки, пытаясь затащить в микроавтобус.
- Игроку удалось отбиться от нападавших.
- Мостовой в этом сезоне провел 19 матчей за «Зенит», забил 6 голов, сделал 4 передачи.
Скриншот трансляции «Матч ТВ»
Источник: «Бомбардир»