Стали известны стартовые составы на матч 14 тура чемпионата России в котором сыграют «Зенит» и «Локомотив». Игра состоится 1 ноября, начало встречи запланировано на 20:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Мантуан, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Фассон, Ньямси, Ненахов, Карпукас, Пруцев, Баринов, Батраков, Руденко, Комличенко.

Главный тренер: Михаил Галактионов

