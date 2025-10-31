Введите ваш ник на сайте
Расписание матчей 1/4 финала Кубка России

Сегодня, 16:47

РФС утвердил календарь четвертьфиналов Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России.

Путь регионов. 1/4 финала. Первый этап

25 ноября (вторник)

18:00. «Торпедо» (Москва) – «Балтика» (Калининград)

20:30. «Арсенал» (Тула) – «Рубин» (Казань)

26 ноября (среда)

20:30. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)

27 ноября (четверг)

18:00. «КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Крылья Советов» (Самара)

Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи [первые пройдут 5 и 6 ноября]

26 ноября (среда)

18:00. ЦСКА (Москва) – «Динамо Мх» (Махачкала)

18:00. «Краснодар»«Оренбург»

20:30. «Локомотив» (Москва) – «Спартак» (Москва)

27 ноября (четверг)

20:30. «Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

Определились все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России 1
Кубок России. «Факел» вылетел, пропустив на 91-й минуте 3
«Френдли файер»: красивый автогол из кубкового матча «Факел» – «Арсенал»
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России
Россия. Кубок ЦСКА Динамо Мх Краснодар Оренбург Локомотив Спартак Динамо Зенит Торпедо Балтика Арсенал Рубин Ростов Нефтехимик КАМАЗ Крылья Советов
Главные новости
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Пари НН»
22:14
Черчесов сказал, готов ли он возглавить «Спартак»
21:45
3
РПЛ. ЦСКА одержал победу над «Пари НН»
20:58
23
Агент Батракова назвал условия продажи игрока «Локомотивом»
20:42
3
ФотоИгроки «Спартака» проехали на метро в годовщину знаменитого матча с «Интером»
19:50
7
Мешков закончил судейскую карьеру после дерби ЦСКА – «Спартак»
19:30
13
ВидеоЦСКА заменил игрока перед стартовым свистком матча с «Пари НН»
19:19
1
Мостовой шокирован летним новичком «Спартака»
19:07
6
Месси хочет лишить должности президента «Барселоны»
18:55
1
Личку уволили из турецкого клуба через 4 месяца после назначения
18:33
2
Назначение пенальти в ворота ЦСКА в кубковом матче признали ошибкой
21:15
В РФС оценили решения судьи в пользу «Спартака» в матче с махачкалинским «Динамо»
20:57
ФотоРасписание матчей 1/4 финала Кубка России
16:47
Определились все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Вчера, 21:45
1
Кубок России. «Факел» вылетел, пропустив на 91-й минуте
Вчера, 21:35
3
Видео«Френдли файер»: красивый автогол из кубкового матча «Факел» – «Арсенал»
Вчера, 20:26
ВидеоВратарь «Нефтехимика» повторил «ногу Акинфеева» в Кубке России
Вчера, 19:45
1
Определился соперник «Ростова» по 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Вчера, 19:22
«Спартак» оштрафовали за скандирование болельщиками оскорблений в адрес ЦСКА и «Зенита»
Вчера, 16:25
5
Радимов раскритиковал московский клуб за игру в Кубке России
Вчера, 08:46
«Балтика» сыграет в Кубке России с родным клубом Талалаева
29 октября
1
Определился соперник «Крыльев Советов» по 1/4 финала Пути регионов Кубка России
28 октября
ФотоСимволическая сборная группового этапа Пути РПЛ Кубка России
27 октября
2
Назначены судьи на матчи 6-го раунда Пути регионов Кубка России
27 октября
Стало известно, откуда у арбитра Захарова деньги на BMW X6
24 октября
25
ФотоРасписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
24 октября
РФС впервые прокомментировал драку с участием арбитра Захарова
24 октября
8
В отношении судьи Захарова, ударившего пешехода, заведено три административных дела
24 октября
13
Ловчев – об обороне команды РПЛ: «Я вообще дурею, где набирают этих защитников?»
24 октября
10
Стало известно, какое наказание грозит арбитру Захарову за избиение пешехода
24 октября
13
Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Балтикой»
24 октября
4
Талалаев: «Я бы на месте судьи и 4-й гол отменил для красоты»
23 октября
29
Кубок России. «Локомотив» удержал победу над «Балтикой» (2:1), у команды Талалаева 3 отмененных гола
23 октября
13
Осинькин – про 0:3 от «Краснодара»: «Неуместно называть это разгромом»
23 октября
1
Мусаев прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Сочи»
23 октября
Только одна команда ни разу не выиграла в основное время в Пути РПЛ Кубка России
23 октября
Галактионов объяснил отсутствие в составе «Локомотива» Баринова, Батракова и Воробьева
23 октября
Кубок России. «Краснодар» разгромил «Сочи» (3:0) и выиграл группу
23 октября
8
