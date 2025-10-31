Расписание матчей 1/4 финала Кубка России

РФС утвердил календарь четвертьфиналов Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России.
Путь регионов. 1/4 финала. Первый этап
25 ноября (вторник)
18:00. «Торпедо» (Москва) – «Балтика» (Калининград)
20:30. «Арсенал» (Тула) – «Рубин» (Казань)
26 ноября (среда)
20:30. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)
27 ноября (четверг)
18:00. «КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Крылья Советов» (Самара)
Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи [первые пройдут 5 и 6 ноября]
26 ноября (среда)
18:00. ЦСКА (Москва) – «Динамо Мх» (Махачкала)
18:00. «Краснодар» – «Оренбург»
20:30. «Локомотив» (Москва) – «Спартак» (Москва)
27 ноября (четверг)
20:30. «Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России