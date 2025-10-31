Экс-тренер «Спартака»: «ЦСКА и «Локомотив» судьи тащат за уши»

Бывший тренер «Спартака» Геннадий Морозов уличил два клуба РПЛ в симпатиях от судей.

«ЦСКА и «Локомотив» судьи тащат за уши. Я согласен с Талалаевым, который сказал про судейство в матчах ЦСКА. Просто кто-то не хочет этого видеть, но профессионалы видят. Не видят те, кто за команду болеет.

Трудно сказать, есть ли у ЦСКА админресурс, ведь там все-таки команда-то бьется, старается, очки они добывают. Но у них красивой игры нет.

Со «Спартаком» они время тянули. Такого раньше вообще представить нельзя было, чтобы лидер по пять минут мяч у углового флажка держал.

У «Локомотива» тоже были моменты, когда им судьи помогали. Но молодцы, прибавили в игре в обороне, идут без поражений», – сказал Морозов.