  Главная
  Новости
  Экс-тренер «Спартака»: «ЦСКА и «Локомотив» судьи тащат за уши»

Экс-тренер «Спартака»: «ЦСКА и «Локомотив» судьи тащат за уши»

Сегодня, 16:16
33

Бывший тренер «Спартака» Геннадий Морозов уличил два клуба РПЛ в симпатиях от судей.

«ЦСКА и «Локомотив» судьи тащат за уши. Я согласен с Талалаевым, который сказал про судейство в матчах ЦСКА. Просто кто-то не хочет этого видеть, но профессионалы видят. Не видят те, кто за команду болеет.

Трудно сказать, есть ли у ЦСКА админресурс, ведь там все-таки команда-то бьется, старается, очки они добывают. Но у них красивой игры нет.

Со «Спартаком» они время тянули. Такого раньше вообще представить нельзя было, чтобы лидер по пять минут мяч у углового флажка держал.

У «Локомотива» тоже были моменты, когда им судьи помогали. Но молодцы, прибавили в игре в обороне, идут без поражений», – сказал Морозов.

  • «Локо» и ЦСКА набрали по 27 очков в 13 турах РПЛ и входят в топ-3 лиги.
  • Лидирует в чемпионате «Краснодар», «Спартак» занимает 6-е место.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Локомотив Морозов Геннадий
Комментарии (33)
cska1948
1761918393
Так это, оказывается, судьи забили ТРИ гола за первые 18 минут дерби в ворота СпаМа.
Ответить
Garrincha58
1761918594
Больше ЦСКА тащат
Ответить
Галина Бронемясова
1761918827
позор рылам!
Ответить
АЛЕКС 58
1761918871
Вот и посмотрим кого будут тащить ,быков или свинок?
Ответить
АЛЕКС 58
1761918980
И в Питере будет видно кого тащат за уши в очередной юбилей
Ответить
RUSARM
1761919188
Кто кричит громче всех - держи вора? Так что тут все ясно!!!
Ответить
subbotaspartak
1761919410
Послушать: всех тянут за разные органы в разные стороны... Как бы не оторвали чего...
Ответить
Цугундeр
1761924762
Морозняк какой-то..
Ответить
ПалкоВводецъ007
1761925611
Хряки у нас безоговорочные лидеры по судейскому тащению много лет. Гыгыгы
Ответить
FWSPM
1761933984
после сегодняшнего пенальти в ворота парижа с этим сложно спорить
Ответить
  • Читайте нас: 