Экс-тренер «Спартака» рассказал, как Карпин навредил воспитанникам клуба

Бывший тренер «Спартака» Геннадий Морозов обвинил Валерия Карпина в «пропаже будущих футболистов».

«Когда Валерий Карпин и Дмитрий Попов были в «Спартаке», то прививали детям испанский футбол. Они много играли в Испании, поэтому, когда они пришли в клуб, решили взять их модель.

Считаю, это было зря. Это не пошло на пользу детям. Они должны играть в разный футбол, брать всe самое лучшее от каждого футбола понемногу – спартаковского, немецкого и того же испанского. Но они решили так.

Карпин придерживался, что академия должна играть в испанский футбол. Тренер тоже при нeм был испанский, был Лаудруп в основной команде.

Надо спросить самого Карпина, почему он решил выбрать испанский стиль, а не спартаковский, хоть они и похожи. Но это была ошибка!

Из-за этой ошибки пропали будущие футболисты из академии «Спартака». Но пока Карпин был в клубе, все играли по этой модели», – заявил Морозов.