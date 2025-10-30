Семак сказал, как «Зенит» будет справляться с Батраковым

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о подготовке команды к матчу 14-го тура РПЛ с «Локомотивом».

– «Локомотив» идет в чемпионате без поражений. Можно ли сказать, что этот матч будет особенным для «Зенита»?

– Так говорить нельзя. Готовимся к хорошему, серьезному сопернику. «Локомотив» очень удачно проводит первую часть сезона. Нас ждет интересный матч. Посмотрим, кто будет в этот вечер сильнее.

– У «Зенита» сейчас серия матчей с принципиальными соперниками. Насколько много эмоций они забирают?

– Таких отрезков в течение сезона много. В начале у нас был сложный календарь, сейчас серия матчей с лидерами нашего футбола. Но, как я уже сказал, такие матчи играть интересно. С «Динамо» он получился эмоциональным, при достаточно открытой игре. С «Локомотивом» – это уже другой матч. Посмотрим, насколько хорошо мы к нему подготовимся.

– С «Динамо» на позиции нападающего играл Луис Энрике. В какой степени продолжаются в этом смысле эксперименты?

– Готовимся к каждому отдельно взятому сопернику. До повреждения Кассьерра набрал хорошую форму и по качеству игры, и по движению. Но у нас есть и Лусиано, и Соболев, тот же Луис Энрике. Будем выбирать, исходя из того, кто на данный момент находится в лучшем состоянии.

– С учетом роли и позиции на поле Батракова, будет ли он коллективной или чьей‑то персональной ответственностью?

– За последние десятки лет не вспомню случая, когда к кому‑то кого‑то приставляли и играли с ним персонально. Футбол по сравнению с тем временем изменился. И команды действуют на поле несколько иначе.

Игра пройдет на «Газпром Арене» 1 ноября и начнется в 20:15 мск.

«Зенит» с 26 очками поссле 13 туров занимает 4-е место в РПЛ. «Локомотив» идет 2-м с 27 баллами.