Семак сказал, как «Зенит» будет справляться с Батраковым

Сегодня, 16:45
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о подготовке команды к матчу 14-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Локомотив» идет в чемпионате без поражений. Можно ли сказать, что этот матч будет особенным для «Зенита»?

– Так говорить нельзя. Готовимся к хорошему, серьезному сопернику. «Локомотив» очень удачно проводит первую часть сезона. Нас ждет интересный матч. Посмотрим, кто будет в этот вечер сильнее.

– У «Зенита» сейчас серия матчей с принципиальными соперниками. Насколько много эмоций они забирают?

– Таких отрезков в течение сезона много. В начале у нас был сложный календарь, сейчас серия матчей с лидерами нашего футбола. Но, как я уже сказал, такие матчи играть интересно. С «Динамо» он получился эмоциональным, при достаточно открытой игре. С «Локомотивом» – это уже другой матч. Посмотрим, насколько хорошо мы к нему подготовимся.

– С «Динамо» на позиции нападающего играл Луис Энрике. В какой степени продолжаются в этом смысле эксперименты?

– Готовимся к каждому отдельно взятому сопернику. До повреждения Кассьерра набрал хорошую форму и по качеству игры, и по движению. Но у нас есть и Лусиано, и Соболев, тот же Луис Энрике. Будем выбирать, исходя из того, кто на данный момент находится в лучшем состоянии.

– С учетом роли и позиции на поле Батракова, будет ли он коллективной или чьей‑то персональной ответственностью?

– За последние десятки лет не вспомню случая, когда к кому‑то кого‑то приставляли и играли с ним персонально. Футбол по сравнению с тем временем изменился. И команды действуют на поле несколько иначе.

  • Игра пройдет на «Газпром Арене» 1 ноября и начнется в 20:15 мск.
  • «Зенит» с 26 очками поссле 13 туров занимает 4-е место в РПЛ. «Локомотив» идет 2-м с 27 баллами.

Семак оценил шансы Дугласа Сантоса сыграть за «Зенит» в этом году 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Батраков Алексей Семак Сергей
FWSPM
1761832304
Как будут справляться? будут дрожать от страха весь матч как бы чего не вышло а потом будут пыться купить как только представиться возможность. Разве когда то было иначе?
Ответить
Интерес
1761832589
Просто ему перед матчем шепнут : "Купим дорого и посадим на лавку!", и все дела...Останется последняя надежда на какую-нибудь занюханную "Барселону".
Ответить
шахта Заполярная
1761835711
Как будут справляться, да будут по ногам бить, там у зинки много таких спецов
Ответить
andrei-sarap-yandex
1761841117
кто такой БАТРАКОВ ??? просто плотнее играть 2-3 игрока сменяя друг друга и не будет этого БАРДАКова
Ответить
Феликс Михайлов
1761853856
Держи, не держи - пару штук воткнёт.
Ответить
