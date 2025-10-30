Реакция Мостового на повышение оклада Челестини в ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию об улучшении условий контракта главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

По данным журналиста Ивана Карпова, швейцарцу повысят оклад на 40%.

«Я и не такое видел. Бывало, тренеру или игроку могли поднять зарплату на 100% или на 50% еe понизить. Здесь ничего удивительного нет, тем более, мы же не знаем, какие договорeнности у них. Может, в соглашение внесли пункт, что при выполнении определeнных условий Челестини повысят зарплату на 40%.

Для футбола это обычная практика. В Европе много такого было в моe время. Сегодня игроку могут повысить зарплату за один матч. Когда на первом месте деньги, можно так раскрутить и навертеть... После каждого тура можно увеличивать зарплату. Да и вообще, в нынешних контрактах столько заморочек, что с ума можно сойти. Здесь удивляться нечему.

Про Челестини никто толком даже не знал, как он выглядит. Но при нeм команда неплохо играет и борется за золотые медали. Про Николича уже все забыли», – сказал Мостовой.