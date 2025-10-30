Введите ваш ник на сайте
Черданцев сказал, когда Батракову нужно уезжать в Европу

Сегодня, 13:31
7

Комментатор Георгий Черданцев оценил перспективы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова перейти в итальянский топ-клуб.

– Да, я бы на его месте попробовал бы завтра. Не знаю его человеческие качества. Некоторым некомфортно жить за границей. Есть те, кто теряется, когда нет рядом папы и мамы, друзей. Если он сможет это преодолеть, то футбольные качества у него исключительные, чтобы прямо завтра играть в основе любой топовой команды.

– Ты видишь большую разницу между ним и Захаряном?

– Категорическую. Физически он значительно лучше подготовлен. Он не хрустальный, в отличие от Захаряна. Я бы на возраст Батракова не смотрел. Если будет предложение, только в хорошую команду, надо ехать. Но ни в коем случае не в болото – ниже пятого места.

  • В этом сезоне 20-летний Батраков провел за клуб 17 матчей, забил 12 голов, сделал 4 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 23 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей Черданцев Георгий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1761820469
Батраков должен прислушаться, если САМ(!!!) черданцев сказал. )
Ответить
k611
1761823582
Вот будет конкретное предложение из Европы, тогда и можно будет рассуждать, а пока это "вилами по воде" писано.
Ответить
andr45
1761824202
Ему бы агентом работать, а нет диктором дурацкие тексты читать)
Ответить
rash1959
1761826970
Его "мама" не отпустит
Ответить
Боцман59rus
1761826982
_ Жора видимо вообще Европейский футбол не смотрит, потому что лицо между булок руководства Газпрома, в этом так называемом болоте, по мнению Чердака, потонет вся РПЛ, вместе с Батраковыми, Кисляками и прочими распиаренными паспортистами
Ответить
Интерес
1761829147
Мля,когда же Чердаки с Губерами и Гнидичам сами съедут из России? Присосались,щуки-кровопийцы,а остальных вербуют в гастеры, людей второго сорта на благословенном Западе.Валите сами, и покажите,как делать карьеру там в своей профессии!
Ответить
cska1948
1761830899
Блин, какие все "заботливые", аж тошнит! Алло, Черданцев! А в России кто должен играть - легионеры?
Ответить
