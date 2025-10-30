Головин прокомментировал дубль в ворота «Нанта»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о двух голах в ворота «Нанта» в матче 10-го тура чемпионата Франции. Его команда в гостях одержала победу со счетом 5:3.

«Очень рад и победе, и двум своим голам. Эмоции после такого матча суперпозитивные. Получилась такая игра, что до самых последних минут не было понятно, чем она закончится. Когда выходил на замену, понимал, что нужно и в обороне помочь, и искать шансы впереди. Вроде бы получилось и то, и другое. Счастлив, что смогли доставить радость болельщикам.

В первом случае [с голом] была отличная передача слева, оставалось только пробить в свободный угол. А перед вторым голом пришлось сделать приличный рывок, но поскольку вышел на замену, то сил еще было достаточно. И опять же, как и в эпизоде с первым голом, нужно поблагодарить партнера за великолепную передачу. После этого гола стало понятно, что матч закончится нашей победой», – сказал Головин.

Также Головин сделал поздравление с Днем тренера, который в России отмечается 30 октября.

«Прежде всего [поздравляю] своего отца и моих детских тренеров, благодаря которым я вообще оказался в футболе и делал первые шаги в нем. И конечно, поздравления и слова благодарности абсолютно всем тренерам, которые были на моем жизненном пути.

В любом случае от каждого наставника берешь что-то полезное, получаешь новый опыт. Поэтому всех с праздником, кто имеет отношение к этой нужной и важной профессии», – сказал Головин.