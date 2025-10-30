Губерниев назвал условия для увольнения Карпина из «Динамо»

Комментатор Дмитрий Губерниев сказал, от чего будет зависеть продолжение работы Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».

– Дадут ли Карпину второй сезон, если этот команда так и закончит на восьмом месте?

– Если «Динамо» окажется в восьмерке, мне кажется, дадут. Хотя это результат, конечно, из вон рук плохой. Если же команда выпадет из восьмерки, то заканчивать сезон будет уже другой тренер, а тем более начинать следующий. Еще многое будет зависеть от нюансов – какое отставание, какую игру команда покажет.

Как бы там ни было, не для восьмого места Карпина приглашали в «Динамо». Тем более его назначение было так пышно обставлено.

Еще раз хочу сказать: по‑прежнему очевидно негативное влияние экспертов «Матч ТВ». Сборная выдерживает давление, а «Динамо», соответственно, нет.