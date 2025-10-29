Адиев объяснил кризис «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал наступивший кризис. Он связал его с травмами.
«У нас выбыли Раков, Божин, Бабкин, а это основополагающие игроки для нас. Сколько лечатся Витюгов, Хубулов. Вы просто посмотрите, сколько у нас травмированных. У нас не такая большая скамейка, мы довольно‑таки скромный клуб.
Мы не топ‑команда, чтобы иметь по два человека на одну позицию. Когда выпадает один‑два человека – не такая проблема, но у нас их целый набор», – сказал Адиев.
- У «Крыльев» в последних 5 матчах 4 поражения.
- Самарцы занимают 11-е место.
- Руководство размышляет над отставкой Адиева.
Источник: «Матч ТВ»