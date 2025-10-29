Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черданцев предложил революционное изменение в футбольный уклад

Черданцев предложил революционное изменение в футбольный уклад

Вчера, 23:16
5

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев предложил запретить увольнять тренеров по ходу сезона.

«Увольнение Магомеда Адиева из «Крыльев Советов»? Не думаю, что увольнение Адиева будет справедливо. Я вообще считаю, что выгонять тренера по ходу сезона надо запретить. Вы что, хотели команду на первом месте? Тренер виноват, что у него семь травмированных из тура в тур?

Когда Капелло приехал тренировать сборную Англии, у него спросили: каково главное отличие Англии от Италии? Он говорит, что в Англии значительно больше уважают тренеров, чем в Италии. А мы, в России, с Италией похожи: два-три тура неудачи и все, пошел вон.

Дайте не только Валере поработать! «Крылья» в ряде матчей показывали хороший футбол. Сколько Осинькину потребовалось времени и сколько своих игроков из «Чертаново», которых он знал и вокруг которых он строил игру! Они ушли – и где? Что стало? За что увольнять Адиева? Команда в зоне вылета, она пять очков набрала? Две победы – и они в верхней части таблицы. Так можно было всех уволить – Рахимова, Семака в начале чемпионата, Станковича пять раз… Так нельзя относиться к людям», – считает Черданцев.

  • Комментатор работает с прошлого века.
  • Москвич на «Матч ТВ» со дня основания в 2015 году.
  • Черданцев в детстве занимался в академии «Спартака».

Еще по теме:
Черданцев: «Кто такая тетя Раиса?» 10
«Болею, чтобы их не поймали»: Черданцев – о дерзком ограблении Лувра 7
Черданцев исключил «Динамо» из числа претендентов на чемпионство 9
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Черданцев Георгий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
pasha-ansh@mail.ru
1761771230
я вообще не сторонник быстрого увальнения тренеров. еще Садырин говорил ,что тренеру надо года 3, а он привел зеню и ЦСКА к чемпионству и это было в СССР так дайте тренерам поработать, смеюсь над свинофермой, так держать, 20 лет без побед
Ответить
рылы
1761786076
надо бы какую-то отдельную рубрику здесь, куда собирать вот такие маразмы, а то они со временем забываются. а так зашёл и почитал в одном месте, что за последние 10 лет предлагали. и всех туда разом, от венгера - до губерниева. футбол - это бизнес. и ни в одной компании, скорее всего, не будут ждать целый год, чтобы уволить топ-менеджера, который тянет их на дно и разоряет. в футболе не только очки важны - но и ставка на перспективных игроков, которых потом можно продать за хорошие деньги. если ты пари нн - то хер кого вообще продашь, максимум один игрок до москвы доедет, и то на лавку. потеря больших денег для небольшого клуба. а вот если ты балтика - то сами понимаете, сколько они могут заработать на продажах. игроки одни и те же примерно - но только один тренер зарабатывает для клуба, а другой сливает его бюджеты, обесценивая вложения. в спартаке тоже игроки дешевеют, пока там лысый псих. чердак - **нутый.
Ответить
темирхан
1761803096
юра предлагает бредятину! если команда начинает сыпаться и не понимать тренера и его надо оставить до конца сезона? так не долго и в 1 дивизион вылететь. бред!
Ответить
Интерес
1761810836
"Две победы Адиева", а всем остальным 13 командам-по баранке, и команда Адиева в верхней части таблицы!!! Смотрим расписание матчей...ага,-капец Махачкале(на выезде) и Питеру(дома)... Усё, седьмое место в кармане!!!
Ответить
Главные новости
Анонсировано самое откровенное интервью в жизни Роналду
22:22
«Локомотив» назвал «Зениту» цену на Сильянова
22:10
1
Стало известно, извинился ли Винисиус перед Хаби Алонсо
21:59
1
Определились все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
21:45
1
Губерниев оценил поступок игрока «Манчестер Юнайтед», решившего выступать за Россию
21:25
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
ФотоЧемпион России возглавил «Ювентус»
20:32
4
ВидеоВратарь «Нефтехимика» повторил «ногу Акинфеева» в Кубке России
19:45
1
Определился соперник «Ростова» по 1/4 финала Пути регионов Кубка России
19:22
Месси пытался найти клуб в Саудовской Аравии, но получил отказ
19:11
3
Все новости
Все новости
Квеквескири назвал лучшего легионера РПЛ
22:55
Акинфеев рассказал о работе с Черчесовым
22:44
Ерохин высказался о планах после карьеры
21:07
Стало известно, кто отказался брать Тикнизяна в «Спартак»
20:57
1
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
Назначения комментаторов на 14-й тур РПЛ
20:16
Дьяков высказался о возможной отставке Карпина из «Динамо»
18:55
1
«Спартак» принял важное решение по Личке
18:39
26
ФотоМостовой сделал фото и подписал: «Величайший!»
18:30
1
Черышев вынес печальный вердикт «Спартаку»
18:21
3
ФотоАкинфеев поименно поздравил всех своих тренеров с праздником
18:11
3
Колыванов – об отсутствии предложений: «Я слишком сильный, меня боятся приглашать»
17:45
6
Карпин – Зидану: «Иди ***, клоун!»
17:40
22
Мамаев сказал, какого российского тренера нужно назначить в «Спартак»
17:39
1
«Спартак» отказался от покупки Глушенкова
17:30
12
Казаков объяснил, почему Личка не подходит «Спартаку» и «Динамо»
17:13
1
«Зенит» оштрафовали за кричалки болельщиков про Москву
16:53
23
Семак сказал, как «Зенит» будет справляться с Батраковым
16:45
5
Реакция Мостового на повышение оклада Челестини в ЦСКА
16:36
1
Семин объяснил, почему Личка подходит на пост главного тренера «Спартака»
15:50
3
Семак оценил шансы Дугласа Сантоса сыграть за «Зенит» в этом году
15:38
1
Мостовой объяснил, почему Соболев не стал вторым Дзюбой
15:29
1
Лучший бомбардир «Пари НН» заинтересовал московский клуб РПЛ
14:55
Экс-тренер «Спартака» предложил трех кандидатов на замену Станковичу
14:47
8
ФотоСтали известны сроки восстановления Бабича после операции на крестах
14:35
6
Кисляка назвали игроком среднего уровня для Европы
14:21
3
Названа сумма, за которую ЦСКА может купить форварда из Мексики
14:09
1
Абаскаль назвал условие для улучшения результатов «Спартака» в этом сезоне
13:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 