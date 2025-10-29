Черданцев предложил революционное изменение в футбольный уклад

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев предложил запретить увольнять тренеров по ходу сезона.

«Увольнение Магомеда Адиева из «Крыльев Советов»? Не думаю, что увольнение Адиева будет справедливо. Я вообще считаю, что выгонять тренера по ходу сезона надо запретить. Вы что, хотели команду на первом месте? Тренер виноват, что у него семь травмированных из тура в тур?

Когда Капелло приехал тренировать сборную Англии, у него спросили: каково главное отличие Англии от Италии? Он говорит, что в Англии значительно больше уважают тренеров, чем в Италии. А мы, в России, с Италией похожи: два-три тура неудачи и все, пошел вон.

Дайте не только Валере поработать! «Крылья» в ряде матчей показывали хороший футбол. Сколько Осинькину потребовалось времени и сколько своих игроков из «Чертаново», которых он знал и вокруг которых он строил игру! Они ушли – и где? Что стало? За что увольнять Адиева? Команда в зоне вылета, она пять очков набрала? Две победы – и они в верхней части таблицы. Так можно было всех уволить – Рахимова, Семака в начале чемпионата, Станковича пять раз… Так нельзя относиться к людям», – считает Черданцев.