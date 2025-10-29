Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой поделился ожиданиями от матча «Краснодар» – «Спартак»

Мостовой поделился ожиданиями от матча «Краснодар» – «Спартак»

Вчера, 21:12
4

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Вспомните, как «Спартак» сыграл с «Краснодаром» в том году у них в гостях. Там была уверенная победа 3:0. Тогда все тоже кричали, что нет шансов у команды, а она взяла и выиграла.

Давайте объективно: именно по игре «Спартак» в этом сезоне никому еще не проиграл. С «Ростовом» играли почти 70 минут в меньшинстве, так ребята отыгрались и могли даже выиграть. Думаю, что и «Краснодару» он не уступит по игре», – сказал Мостовой.

  • Игра состоится 2 ноября.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
  • «Спартак» отстает на 7 очков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Мостовой Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1761764394
Рассуждает верно. Спартак способен выиграть у любой команды. Но это зависит от двух факторов. 1 - какой состав выставит Станкович? Ведь мы знаем, что порой он так чудит, что все просто в недоумении. 2 - как будут на поле играть футболисты. Очень надеюсь, что не так как с Оренбургом.
Ответить
Krasnodar 123
1761811768
Может быть лучше вспомнить счет в Москве? 0-3 в пользу ФК Краснодар!!! Напоминаю если у Мостового всего Матч ТВ и прочей публики память отшибло!!!
Ответить
SLADE2019
1761817175
Рассуждения не специалиста, а дилетанта, если честно. По всей вероятности эти его предложения вырваны из контекста. Что значит никому не проиграл по игре? Что это за категория качества такая? И кто будет вспоминать, проиграл Спартак по игре, или нет. Тебе, Мостовому следует помнить золотые слова Старостина, что самое красивое в футболе - это счет на табло.
Ответить
