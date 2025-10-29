В ЦСКА открыто заявили об интересе к игроку «Локомотива»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об интересе к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову. Армейцы хотели подписать футболиста в летнее трансферное окно.

– Не секрет, что ЦСКА вeл переговоры по Баринову. Почему опорник был так нужен команде?

– Опорник – сердце команды. У нас есть Кисляк, Обляков и Алвес. Вильягра девять месяцев не играл, ему надо дать время. Поэтому нам не достаeт игрока, который добавил бы конкуренции Кисляку и Облякову. Понятно, что Обляков может сыграть и выше. А чистый опорник добавил бы нам вариативности. Есть позиции, на которых нельзя выдумывать. К тому же нам предстоит много матчей – нам нужны альтернативы в нашем хребте. Но Баринов до нас не доехал.

– Расстроились?

– На трансферном рынке всегда что-то получается, что-то нет. Нет смысла расстраиваться, надо смотреть в будущее. Раньше я расстраивался. Сейчас понял, что на тренера и так идeт большое давление. Поэтому я не могу расплeскивать энергию на то, что от меня не зависит. Моя задача – найти альтернативу трансферу, который не произошeл. Да, мне хотелось бы, чтобы Баринов стал игроком ЦСКА, но я не расстроился.