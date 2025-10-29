Мамаев раскритиковал Ямаля за игру в Эль Класико

Экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев поделился впечатлениями от игры Ламина Ямаля в матче 10-го тура Примеры «Реал» – «Барселона» (2:1).

18-летний вингер провел на поле все 90 минут.

Перед матчем он спровоцировал соперника, заявив на подкасте: «Реал»? Они постоянно воруют и жалуются».

«По моим ощущениям – Ламин провалил эту игру вообще полностью. Так скажем, было ощущение, что он вышел с посылом: «Ну вот, я приехал к вам, посмотрите на меня!»

Если сравнивать его с такими гладиаторами, как, условно, Мбаппе, Вальверде, Беллингем, тому, как они отдавали себя, даже как Педри, Фермин играли.

И как играл Ямаль… Это было как: посмотрите на меня, я соизволил выйти», – сказал Мамаев.