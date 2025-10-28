Воспитанник ЦСКА мечтает попасть в список «Золотого мяча»

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о футбольной мечте.

«Любой футболист мечтает быть в списке «Золотого мяча». Это самое престижное, что может быть – когда весь мир признает твои достижения, твой футбол.

Если посмотреть на Испанию, Францию, когда все смотрят на Ямаля или Мбаппе, то думают: «Блин, хочу быть таким же». Так почему бы не стать в России таким же, чтобы все думали: «Я хочу быть таким же, заниматься футболом».

А через 10 лет надеюсь, что все сложится так, что окажусь где-то в европейской команде, чтобы показывать футбол, чтобы быть претендентом на «Золотой мяч». Хочу попасть в среду, где я смогу совершенствоваться», – заявил 19-летний воспитанник армейцев.