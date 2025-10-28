Введите ваш ник на сайте
Гаджиев определил лучших российских тренеров

28 октября, 14:28
2

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев ответил, каких российских тренеров считает лучшими на сегодняшний день.

«Безусловно, хорошие тренеры у нас есть. Это подтверждает мысль, что у нас талантливый и творческий народ.

К ним можем отнести Сергея Семака из «Зенита». Да, с поддержкой «Газпрома» выигрывать легче, но не один иностранный тренер не смог сделать то, что сделал он, – подряд шесть раз выиграть чемпионат России.

Также можно сюда отнести Мурада Мусаева, которого воспитал «Краснодар». Спасибо за это Сергею Николаевичу Галицкому. Он верил в своих ребят, доверял им, в конечном итоге они выросли в высоко квалифицированных специалистов.

Безусловно, это Андрей Талалаев из «Балтики», Михаил Галактионов из «Локомотива». Могу кого-то забыть. Но еще, конечно, Валерий Карпин, который работает в «Динамо» и сборной России. С ним можно соглашаться или нет, у него резкие высказывания, но в любом случае он талантливый тренер.

Конечно, Рашид Рахимов, Станислав Черчесов. У нас большая группа хороших тренеров.

Я думаю, что если наши клубы будут допущены к европейским турнирам, то мы будем выступать заметно лучше, чем в последние годы. В последние годы бывало, что за весь групповой турнир одержали одну победу», – сказал Гаджиев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Гаджиев Гаджи
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1761654993
Эстонец-то тут причём в списке.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1761656397
СЕМАК украинец
Ответить
