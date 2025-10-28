Реакция Бабаева на уход Мовсесьяна в «Спартак»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об уходе Андрея Мовсесьяна.

49-летний Мовсесьян занял должность заместителя гендиректора «Спартака» по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.

С 2012 по 2024 год он работал в ЦСКА: сначала был главой селекционного отдела, позднее – спортивным директором.

«Это назначение не удивило, тем более разговоры на эту тему шли достаточно давно. А переход из ЦСКА в «Спартак» давно перестал быть чем-то из ряда вон выходящего. Поэтому не было удивления», – сказал Бабаев.