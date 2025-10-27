Умер 56-летний диктор ЦСКА Игорь Плешаков

ЦСКА сообщил о смерти Игоря Плешакова, который более 20 лет был диктором на домашнем стадионе армейцев.

Ещe 21 октября он работал на кубковом матче с «Акроном» (3:2).

«Бессменный диктор нашей домашней арены скончался сегодня днем на 57-м году жизни.

Выдающийся голос Игоря более 20 лет звучал на матчах нашей команды, являясь знаковым для разных поколений болельщиков.

В наших сердцах навсегда останется его голос и, конечно, знаменитая фраза: «И помните, что вы – самые лучшие болельщики в мире!»

Матчу против «Пари НН» будут предшествовать мероприятия в память об Игоре Плешакове, а сама игра начнется с минуты молчания.

ПФК ЦСКА выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря. Информацию о церемонии прощания клуб сообщит дополнительно», – говорится в публикации.