Карпина уличили в «нервяке»

Сегодня, 22:37

Ведущий «Матч ТВ», болельщик «Динамо» Дмитрий Дерунец поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Концовка в минус.

С одной стороны – затащить игру в стыки и свистки рабочая тактика в Петербурге.

С другой стороны – так было раньше. Нынешний «Зенит» играет в футбол не очень, выезжает как раз на единоборствах и индивидуальном мастерстве. Борьбу «Динамо» проигрывает.

Какой-то нервяк у тренера и команды», – написал Дерунец.

Еще по теме:
Карпин объяснил обратную замену игрока «Динамо» в матче с «Зенитом» 2
Андрей Мостовой отреагировал на слова Карпина, что он толстый 1
Карпин раскритиковал судейство в игре с «Зенитом»: «Кто‑то должен с этим разбираться» 11
Источник: телеграм-канал Дмитрия Дерунца
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
