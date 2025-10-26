Карпина уличили в «нервяке»

Ведущий «Матч ТВ», болельщик «Динамо» Дмитрий Дерунец поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

У «Зенита» забили Андрей Мостовой, Густаво Мантуан. У «Динамо» отличился Бителло.

«Зенит» отстает от 1-го места на очко.

«Динамо» занимает 9-ю строчку.

«Концовка в минус.

С одной стороны – затащить игру в стыки и свистки рабочая тактика в Петербурге.

С другой стороны – так было раньше. Нынешний «Зенит» играет в футбол не очень, выезжает как раз на единоборствах и индивидуальном мастерстве. Борьбу «Динамо» проигрывает.

Какой-то нервяк у тренера и команды», – написал Дерунец.