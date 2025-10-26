Радимов прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Динамо»

Бывший зенитовец Владислав Радимов высказался о победе команды над «Динамо» (2:1) в 13-м туре РПЛ.

У «Зенита» забили Андрей Мостовой, Густаво Мантуан. У «Динамо» отличился Бителло.

«Зенит» отстает от 1-го места на очко.

«Динамо» занимает 9-ю строчку.

«Очень нужная победа для «Зенита». Важно, что переломили, проигрывая 0:1. Понравилось, что «Динамо» при счете 1:1 перестроилось, играло в атаку, пыталось добыть три очка. Но так сложилось. Валерию Карпину действительно надо время, поэтому его подписали на три года.

«Зенит» идет в правильном направлении, эта победа добавит им импульса. Не скажу, что матч был вау», – сказал Радимов.