Андрей Мостовой отреагировал на слова Карпина, что он толстый

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался об отношениях с Валерием Карпиным после матча с «Динамо».

Главный тренер сборной России не вызвал его на октябрьские матчи, заявив, что у игрока «Зенита» есть лишний вес.

– Перед матчем обсуждалось, что будет игра Мостового против Карпина, учитывая слова Валерия Георгиевича про твой вес? Насколько это влияло?

– В целом не так сильно думал, кто главный тренер у соперника. Но, безусловно, вижу Георгиевича на бровке, приятно было забить. Раздувают какой‑то конфликт, ничего нет. Нормальные отношения. Совсем не обижаюсь. Не вызвал – не вызвал. Посчитал меня толстым – и ладно.

– Рацион поменялся?

– Ничего не поменялось.