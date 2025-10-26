Бывший арбитр ФИФА оценил судейство в матче «Зенит» – «Динамо»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев разобрал судейство в матче «Зенит» – «Динамо» (2:1). Конкретно он проанализировал эпизод с отмененным голом Педро и решением отменить красную карточку вратарю московской команды Курбана Расулова.

Педро забил гол на 82-й минуте, однако Сухой отменил его из-за офсайда.

Красная карточка Расулова была изменена на желтую после просмотра ВАР.

«Довольно непростой эпизод. Он, скажем так, комплексный. Мы видим, что игрок «Зенита» идет к мячу, навстречу ему выбегает вратарь «Динамо». Первым в мяч играет нападающий хозяев, затем в него врезается вратарь, после этого мяч отскакивает к Педро, который забивает в пустые ворота. Дальше пошла проверка. Если бы Педро не оказался в офсайде, то арбитр засчитал бы гол и не было бы вопросов. Поскольку Педро был в офсайде, то, естественно, гол засчитывать нельзя.

Рассматриваем момент со столкновением. На мой взгляд, Алексей немного поторопился с красной карточкой. Принимать решение по дисциплинарным санкциям нужно после всех проверок. Потому что было положение «вне игры» и нарушение правил. Раз Педро был в офсайде и рядом есть партнер голкипера «Динамо», мы не можем говорить о лишении явной возможности забить гол, можем говорить только о грубой игре. Поэтому после всех проверок принято правильное решение наказать Расулова желтой карточкой за грубую игру. У него не было излишней агрессии, поэтому предупреждение – оптимальное решение», – сказал Николаев.