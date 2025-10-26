Федотов прокомментировал отмененный гол «Зенита» в ворота «Динамо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об отмененном голе «Зенита» в матче с «Динамо» (2:1).

Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Сухим.

Во втором тайме он отменил удаление вратаря «Динамо» Курбана Расулова.

Затем арбитр отменил гол Педро.

«Очень сложный эпизод для Сухого. Нужно было понимать, что делает Гонду. Тот отдал передачу, а Педро был за линией офсайда, поскольку находился ближе к воротам, чем предпоследний игрок обороны, которым в данном случае был Расулов. Игрок «Зенита» отдавал пас, а не бил по воротам. Поэтому здесь не могло быть лишения явной возможности забить гол. Соответственно, Расулов сорвал перспективную атаку. Это жeлтая карточка», – сказал Федотов.