Федотов прокомментировал отмененный гол «Зенита» в ворота «Динамо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об отмененном голе «Зенита» в матче с «Динамо» (2:1).
- Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Сухим.
- Во втором тайме он отменил удаление вратаря «Динамо» Курбана Расулова.
- Затем арбитр отменил гол Педро.
«Очень сложный эпизод для Сухого. Нужно было понимать, что делает Гонду. Тот отдал передачу, а Педро был за линией офсайда, поскольку находился ближе к воротам, чем предпоследний игрок обороны, которым в данном случае был Расулов. Игрок «Зенита» отдавал пас, а не бил по воротам. Поэтому здесь не могло быть лишения явной возможности забить гол. Соответственно, Расулов сорвал перспективную атаку. Это жeлтая карточка», – сказал Федотов.
Источник: «Чемпионат»