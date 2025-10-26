Введите ваш ник на сайте
В ЦСКА недовольны судейством в матче с «Крыльями»

Сегодня, 12:53
5

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил судейство в игре с «Крыльями Советов».

  • ЦСКА победил в 13-м туре РПЛ со счетом 1:0.
  • Встречу обслуживал главный арбитр Егор Егоров.

«Были эпизоды, которые, на наш взгляд, были неоднозначно трактованы судейской бригадой. По горячим следам без дополнительных просмотров не готов комментировать.

Что касается обращения в ЭСК, то сначала надо посмотреть, убедиться. После матча не самое лучшее время, чтобы всерьез обсуждать судейство», – сказал Бабаев.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1761472664
Что толку с этих протестов? Просто задаёте работу и обеспечиваете существование ещё одной структуры.А ничего не меняется, и даже хуже становится. Мажич сидит и не чихает...
Ответить
pasha-ansh@mail.ru
1761472745
судейство это ******, красную не поставили игроку КС , и проплаченые коментаторы газпромовские- это хуже гени орлова
Ответить
Томик
1761472763
Кони недовольны? Хватает же наглости.
Ответить
