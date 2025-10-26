В ЦСКА недовольны судейством в матче с «Крыльями»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил судейство в игре с «Крыльями Советов».
- ЦСКА победил в 13-м туре РПЛ со счетом 1:0.
- Встречу обслуживал главный арбитр Егор Егоров.
«Были эпизоды, которые, на наш взгляд, были неоднозначно трактованы судейской бригадой. По горячим следам без дополнительных просмотров не готов комментировать.
Что касается обращения в ЭСК, то сначала надо посмотреть, убедиться. После матча не самое лучшее время, чтобы всерьез обсуждать судейство», – сказал Бабаев.
Источник: «Р-Спорт»