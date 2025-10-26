Введите ваш ник на сайте
«Сколько можно?»: Пономарев не пощадил атаку ЦСКА

Сегодня, 10:56
5

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев недоволен атакой команды в этом сезоне.

Накануне москвичи победили «Крылья Советов» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

«Нельзя всe время делать результат за счeт обороны. Защитники ЦСКА успевают выполнять не только свою работу, но и забивать. Сначала Дивеев так делал, теперь Лукин. Сколько можно? Когда-нибудь везение ЦСКА закончится. Нужно играть быстрее. В команде нет ни левого крайнего нападающего, ни правого… Всe время пытаемся забить за счeт стандартных положений. Фактически игры нет никакой.

Уже который год в ЦСКА ни черта в нападении не получается. Пока не будет скоростных вингеров, ничего не получится. В любом случае я рад, что «армейцы» одержали победу над «Крыльями Советов», но всe очень зыбко. Игра вилами по воде. Надо исправляться», – сказал Пономарeв.

  • ЦСКА лидирует в таблице, но сегодня его могут подвинуть.
  • В следующем туре москвичи примут «Пари НН» (31 октября).
  • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пономарев Владимир
Интерес
1761467060
И как "исправляться", если ищут не там, и не того- столько лет, а своих воспитывать не могут(или не хотят терпеть и ждать их возмужания)??? А по большому счёту, какая мне фиг разница,игрок какого амплуа забивает голы? Да хоть Тороп! Футбол-игра коллективная, и если создаются голевые моменты и забиваются голы,то и нападающие выполняют круг своих и чужих обязанностей(поэтому и в понятийном аппарате есть амплуа "нападающий" и "голеадор"-результативный форвард). Давай тогда я поругаю нападающих за участие в обороне, как требует "современная школа игры в футбол". Пусть защитники обороняются, а нападающие-нападают, и ждут своего часа,ха-ха! Тогда точно голы в обе стороны посыпятся. Проблема есть, кто спорит, а пути выхода неконкретные,основанные на естественных желаниях "всё и сегодня". Но внутри клубов всем давно уже правят финансисты, с различными конечными результатами.В основном всё "заливается деньгами", да и то-у двух лидеров в этом компоненте дела идут пока так себе.
Ответить
FCSpartakM
1761468468
непонятно, почему ЦСКА просто Глебова не кинет в атаку. ЦСКА играет за счет атак на пространстве. На стандартах забивать могут и защитники. Глебов бегунок, какая разница откуда ему бежать
Ответить
boris63
1761468787
Всё правильно говорит ветеран, у армейцев уже по сравнению с началом сезона проблемы в атаке. Сколько можно доверять и выпускать своих рахитов. Пора бы уже попробовать нападающих из молодёжки, думаю, хуже точно не будет, а этих трех гнать ссаными тряпками.
Ответить
k611
1761469023
Просто сейчас в ЦСКА нет нападающих уровня Вагнера Лава или Думбия.
Ответить
insider_retro
1761469915
Беспощадный разгром от Пономарёва с пересудами о вилах и исправлении :)) Но, в целом, - по делу запилил речугу...
Ответить
