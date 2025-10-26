«Сколько можно?»: Пономарев не пощадил атаку ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев недоволен атакой команды в этом сезоне.

Накануне москвичи победили «Крылья Советов» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

«Нельзя всe время делать результат за счeт обороны. Защитники ЦСКА успевают выполнять не только свою работу, но и забивать. Сначала Дивеев так делал, теперь Лукин. Сколько можно? Когда-нибудь везение ЦСКА закончится. Нужно играть быстрее. В команде нет ни левого крайнего нападающего, ни правого… Всe время пытаемся забить за счeт стандартных положений. Фактически игры нет никакой.

Уже который год в ЦСКА ни черта в нападении не получается. Пока не будет скоростных вингеров, ничего не получится. В любом случае я рад, что «армейцы» одержали победу над «Крыльями Советов», но всe очень зыбко. Игра вилами по воде. Надо исправляться», – сказал Пономарeв.