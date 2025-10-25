Форвардам «Зенита» достается от Алипа: «Извини, я на тебя наступил»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, что не жалеет партнеров по команде на тренировках.

– Вы защитник жесткий и неуступчивый. Соперникам против вас играть тяжело и порой больно. А на тренировках партнерам по команде тоже приходится терпеть?

– Больше всех достается нашим нападающим – ​Кассьерре, Луси и Соболю. Бывают настолько интенсивные тренировки, что ты не замечаешь, что с кем-то играешь жестко.

Потом подходишь: «Извини, я на тебя наступил». Все пацаны понимают, что это не со зла, в этом плане всe нормально.