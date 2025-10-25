Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Форвардам «Зенита» достается от Алипа: «Извини, я на тебя наступил»

Форвардам «Зенита» достается от Алипа: «Извини, я на тебя наступил»

Сегодня, 22:33
1

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, что не жалеет партнеров по команде на тренировках.

– Вы защитник жесткий и неуступчивый. Соперникам против вас играть тяжело и порой больно. А на тренировках партнерам по команде тоже приходится терпеть?

– Больше всех достается нашим нападающим – ​Кассьерре, Луси и Соболю. Бывают настолько интенсивные тренировки, что ты не замечаешь, что с кем-то играешь жестко.

Потом подходишь: «Извини, я на тебя наступил». Все пацаны понимают, что это не со зла, в этом плане всe нормально.

  • 25-летний Алип в «Зените» с 2022 года: 103 матча, 3 гола, 1 ассист.

Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Алип Нуралы
рылы
1761421468
нурик - легенда) всего-то за 2 ляма взяли, для газпрома, как вы понимаете, копейки. зато правильный казахский паспорт, и непомерное желание драть позорный клуп спартаг))
Ответить
Интерес
1761422043
Всё чаще в запасе сидит.
Ответить
