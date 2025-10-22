Карпин прокомментировал 4:0 «Динамо» против «Крыльев Советов»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал исход кубкового матча против «Крыльев Советов» (4:0).
- Москвичи вышли в плей-офф Пути РПЛ.
- Хет-трик оформил Ульви Бабаев.
- «Динамо» в ближайшем матче РПЛ сыграет с «Зенитом».
– Много чего не получилось. И при обороне допускали ошибки, и при прессинге, и нужно было атаковать быстрее.
– Этим матчем Ульви Бабаев приблизился к основному составу?
– Нет, от этого ничего не зависит. Больше от тренировок зависит, чем от матчей.
Источник: «Матч ТВ»