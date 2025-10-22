Карпин прокомментировал 4:0 «Динамо» против «Крыльев Советов»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал исход кубкового матча против «Крыльев Советов» (4:0).

Москвичи вышли в плей-офф Пути РПЛ.

Хет-трик оформил Ульви Бабаев.

«Динамо» в ближайшем матче РПЛ сыграет с «Зенитом».

– Много чего не получилось. И при обороне допускали ошибки, и при прессинге, и нужно было атаковать быстрее.

– Этим матчем Ульви Бабаев приблизился к основному составу?

– Нет, от этого ничего не зависит. Больше от тренировок зависит, чем от матчей.