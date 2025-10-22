Раскрыта приоритетная задача ЦСКА в зимнее трансферное окно

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился планами клуба в зимнее трансферное окно.

– Много говорят, что ЦСКА не хватает глубины состава. Летом можно было отработать лучше на трансферном рынке?

– Всегда можно поработать лучше. Мы хотим дождаться зимнего трансферного окна, когда уже будут сделаны определенные выводы. Будем стараться сделать команду сильнее.

– Покупка форварда – одна из приоритетных задач на зиму?

– Да.