Раскрыта приоритетная задача ЦСКА в зимнее трансферное окно

Сегодня, 16:23
5

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился планами клуба в зимнее трансферное окно.

– Много говорят, что ЦСКА не хватает глубины состава. Летом можно было отработать лучше на трансферном рынке?

– Всегда можно поработать лучше. Мы хотим дождаться зимнего трансферного окна, когда уже будут сделаны определенные выводы. Будем стараться сделать команду сильнее.

– Покупка форварда – одна из приоритетных задач на зиму?

– Да.

  • ЦСКА занимает 3-е место в таблице РПЛ после 12 туров.
  • Следующий матч команда проведет 25 октября против «Крыльев Советов».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1761140241
А кто скрывал эту тайну ? Бомбардир, вы кроме "раскрывать" еще какие либо глаголы знаете ?
Ответить
jerry093
1761141543
Опомнились.. 8 лет карл, 8 в лет...
Ответить
Mirak92
1761146854
И защиту тоже бы. Жоао на родину ущерба
Ответить
Интерес
1761148645
Воспитать форварда уже не хотят-только купить.
Ответить
