Названы два российских футболиста, готовых к отъезду в Европу

Тренер сборной России Николай Писарев определил двух игроков, которые могут перейти в клубы из Европы. По его мнению, это Алексей Батраков и Матвей Кисляк.

«Как уже не раз говорил, дело не в отъезде ради отъезда. Надо понимать кто и куда конкретно. Но в целом и Кисляк и Батраков выглядят как игроки вполне готовые к тому, чтобы попробовать свои силы в Европе», – сказал Писарев.