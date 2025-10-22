Названы два российских футболиста, готовых к отъезду в Европу

Тренер сборной России Николай Писарев определил двух игроков, которые могут перейти в клубы из Европы. По его мнению, это Алексей Батраков и Матвей Кисляк.
«Как уже не раз говорил, дело не в отъезде ради отъезда. Надо понимать кто и куда конкретно. Но в целом и Кисляк и Батраков выглядят как игроки вполне готовые к тому, чтобы попробовать свои силы в Европе», – сказал Писарев.
- Батраков провел за «Локо» 12 матчей в этом сезоне РПЛ и забил 10 голов.
- На счету Кисляка 12 игр в составе ЦСКА: 3 гола и 4 ассиста.
Источник: Metaratings.ru