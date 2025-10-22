Тебас жестко прошелся по «Реалу» после отмены матча «Барсы» в США

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с обращением из-за отмены матча «Барселоны» с «Вильярреалом» в США.

Игра 17-го тура чемпионата Испании должна был пройти 20 декабря на «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

«Реал» выступил против переноса матча в США.

Во вторник стало известно об отмене мероприятия по просьбе организаторов.

«Сегодня испанский футбол упустил возможность сделать шаг вперед, заявить о себе на мировом уровне и укрепить свое будущее.

Призыв защитить «традиции» апеллирует к узкому и провинциальному подходу, в то время как истинные традиции европейского футбола находятся под угрозой из-за решений институтов, которые год за годом разрушают национальные лиги, истинную движущую силу европейской футбольной индустрии, на фоне наивности и пассивности европейских лидеров, неспособных отличить второстепенное от важного.

К «честности соревнований» апеллируют те, кто годами подвергал сомнению эту честность, оказывая давление на судей, руководителей, создавая искаженные истории или используя политическое и медийное давление в качестве спортивного инструмента.

А другие, возможно, неосознанно и добросовестно, были втянуты в дебаты по поводу информации, которая уже обсуждалась в 2018 году, где эта предполагаемая «информация» – которая у них была тогда и сейчас, – была просто предлогом для прекращения проекта.

Я хочу поблагодарить «Вильярреал» и «Барселону» за их приверженность и щедрость, когда они стали частью проекта, целью которого было только развитие нашего турнира. Они не думали о себе, они думали обо всех.

Ла Лига продолжит работать серьезно и убежденно, чтобы испанский футбол оставался конкурентоспособным, противостоя тем, кто стремится его разрушить, но всегда уважая его корни и обеспечивая его устойчивость.

Испанский футбол заслуживает того, чтобы смотреть в будущее с амбициями, а не со страхом. Мы будем продолжать пытаться. На этот раз мы были очень близки», – написал Тебас.