Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тебас жестко прошелся по «Реалу» после отмены матча «Барсы» в США

Тебас жестко прошелся по «Реалу» после отмены матча «Барсы» в США

Сегодня, 12:14
3

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с обращением из-за отмены матча «Барселоны» с «Вильярреалом» в США.

  • Игра 17-го тура чемпионата Испании должна был пройти 20 декабря на «Хард Рок Стэдиум» в Майами.
  • «Реал» выступил против переноса матча в США.
  • Во вторник стало известно об отмене мероприятия по просьбе организаторов.

«Сегодня испанский футбол упустил возможность сделать шаг вперед, заявить о себе на мировом уровне и укрепить свое будущее.

Призыв защитить «традиции» апеллирует к узкому и провинциальному подходу, в то время как истинные традиции европейского футбола находятся под угрозой из-за решений институтов, которые год за годом разрушают национальные лиги, истинную движущую силу европейской футбольной индустрии, на фоне наивности и пассивности европейских лидеров, неспособных отличить второстепенное от важного.

К «честности соревнований» апеллируют те, кто годами подвергал сомнению эту честность, оказывая давление на судей, руководителей, создавая искаженные истории или используя политическое и медийное давление в качестве спортивного инструмента.

А другие, возможно, неосознанно и добросовестно, были втянуты в дебаты по поводу информации, которая уже обсуждалась в 2018 году, где эта предполагаемая «информация» – которая у них была тогда и сейчас, – была просто предлогом для прекращения проекта.

Я хочу поблагодарить «Вильярреал» и «Барселону» за их приверженность и щедрость, когда они стали частью проекта, целью которого было только развитие нашего турнира. Они не думали о себе, они думали обо всех.

Ла Лига продолжит работать серьезно и убежденно, чтобы испанский футбол оставался конкурентоспособным, противостоя тем, кто стремится его разрушить, но всегда уважая его корни и обеспечивая его устойчивость.

Испанский футбол заслуживает того, чтобы смотреть в будущее с амбициями, а не со страхом. Мы будем продолжать пытаться. На этот раз мы были очень близки», – написал Тебас.

Еще по теме:
Футболист «Реала» сорвался с «Хетафе» – пнул бутылку на поле 1
Реакция «Барселоны» на отмену исторического матча в Майами 2
Исторический матч «Барселоны» в США отменен: подробности
Источник: твиттер Хавьера Тебаса
Испания. Примера Реал Вильярреал Барселона
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1761125973
Балаболы
Ответить
рылы
1761126127
вам лишь бы карманы набить, поэтому уже всякие суперкубки играете не на родине - а у верблюдов. ну это ещё можно понять. но не перенос матча чемпионата в другую страну. получается неравенство. все должны сыграть 19 матчей дома и 19 в гостях. а кто-то за бабки сдаёт свою домашнюю игру + кидает болельщиков, у которых сезонные абонементы.
Ответить
Главные новости
Мостовой ответил на вопрос журналиста, что Талалаев топ-тренер
15:57
Агент Баринова высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
15:32
3
Сперцян раскритиковал поле в Каспийске: «Как будто под водой бегаешь»
15:19
2
Ветеран ЦСКА обвинил селекционеров клуба в коррупции
15:13
3
Черчесов высказался о возможном переходе в «Ахмат» Кокорина и Смолова
14:40
2
Представлен рейтинг 100 лучших академий мира, в него попал один российский клуб
14:26
3
Губерниев отреагировал на два привезенных пенальти и удаление Забарного за «ПСЖ»
14:14
ФотоГубернатор Ростовской области встретился с игроками «Ростова»: «Поговорили откровенно»
14:04
Генич назвал победителя РПЛ-25/26
13:50
3
Бабаев дал оценку работе Челестини в ЦСКА
13:36
2
Все новости
Все новости
Тебас жестко прошелся по «Реалу» после отмены матча «Барсы» в США
12:14
3
Футболист «Реала» сорвался с «Хетафе» – пнул бутылку на поле
11:42
2
Реакция «Барселоны» на отмену исторического матча в Майами
00:41
2
Исторический матч «Барселоны» в США отменен: подробности
Вчера, 23:00
«Реал» обратился в КОНКАКАФ из-за «Барселоны»
Вчера, 19:30
Три европейских клуба готовы зимой арендовать Сафонова
Вчера, 17:46
8
У «Реала» шесть травмированных защитников перед Эль Класико
Вчера, 15:00
3
Один из главных талантов «Реала» покинет клуб в январе
Вчера, 12:10
Даниил Медведев назвал лучших футболистов мира
Вчера, 00:29
1
36-летний чемпион мира готов перейти в «Барселону»
20 октября
4
ФотоТоп-10 клубов с самыми дорогими составами в мире по версии Transfermarkt
20 октября
1
Флик ответил, помогают ли судьи «Реалу»
20 октября
2
Примера. «Реал» обыграл на выезде «Хетафе» (1:0) и вышел в лидеры, соперник был вдевятером
19 октября
«Барселона» сыграет в Эль Класико без главного тренера
19 октября
Примера. Гол экс-зенитовца не спас «Жирону» от поражения от «Барселоны» (1:2), Флика удалили
18 октября
1
Ямаль перестанет давать бесплатные автографы: подробности
17 октября
5
Флик отреагировал на новость о вмешательстве Деку в ситуацию с Ямалем
17 октября
Президент «Барселоны» выбрал тренера на замену Флику
17 октября
2
Ямаля не наказали за опоздание – игроки «Барсы» недовольны этим решением
17 октября
3
Известна причина, почему «Матч ТВ» не покажет в прямом эфире Эль Класико
17 октября
16
«Барселона» рассматривает трех тренеров на замену Флику
17 октября
2
Флик может покинуть «Барселону» по двум причинам
17 октября
3
В Испании раскрыли, когда Модрич вернется в «Реал»
16 октября
Лучшие игроки мира по созданию голевых моментов
16 октября
2
Российский форвард попал в топ-50 лучших завершителей атак в мире
15 октября
3
В «Барселоне» раздражены решением Левандовского
15 октября
1
«Барселона» продлила контракт с основным полузащитником
15 октября
«Барселона» перед Эль Класико лишилась основного форварда
14 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 