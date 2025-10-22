Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ну какой «Локомотив»?»: Мостовой назвал народную команду

Вчера, 11:57
29

Александр Мостовой определил народную команду в России. По его мнению, это «Спартак».

«В одно время поднимали тему футбольной столицы. Там «Спартак» выиграл. Здесь то же самое.

Ну какой «Локомотив»? Это все глупости. Они должны получать удовольствие от борьбы за чемпионство – все. В Советском Союзе они играли в первой лиге. Мы только в России услышали про такую команду. Сравните, сколько раз чемпионом становился «Спартак», а сколько они», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» – 12-кратный чемпион СССР и 10-кратный чемпион России.
  • «Локомотив» трижды становился чемпионом страны.

Еще по теме:
Мостовой ответил на вопрос журналиста, что Талалаев топ-тренер 10
Мостовой – о ситуации в «Торпедо»: «Как в величайших комедиях Гайдая» 7
Мостовой раскрыл, с кем встречался в офисе «Спартака» 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1761125047
Сколько можно мусолить эту тему? Раз авторы самоназвания-спартаковские болельщики(...журналисты, или кто-то персонально),то это и имеет отношения к ним.Ну нравится людям, зачем претендовать другим на этот негласный титул??? К ним применимы ещё многие звучные наименования :"Команда-скандал", "Рекордсмен по смене тренеров", "Вечный претендент на титулы"...
Ответить
рылы
1761125780
да народные вы, народные, и даже международные, успокойтесь только.
Ответить
Бобо
1761126426
Буду считать Спартак народной командой, после назначения Мостового главным тренером Спартака. )))
Ответить
odessakmv
1761128538
Спам тоже играл в СССР в первой лиги, а Локо был в вышке
Ответить
NewLife
1761131927
Мост - народный эксперт)))
Ответить
Безлимит
1761139516
Поражает эта склока за звание "народный". Это звание что то дает ? Какие то льготы, преференции ? Народный это за которого весь народ болеет...Возникает вопрос--а например за Локомотив или Краснодар не народ болеет ? Или это какой то другой народ ?
Ответить
Главные новости
Кубковые разгромы, пары 1/4 финала Пути РПЛ, ярость Черчесова, феерический гол Горшкова и другие новости
00:40
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 3 туров
00:39
«Лукойл» попал под санкции США – это грозит «Спартаку» большими проблемами
00:10
9
Лига чемпионов. «Реал» обыграл «Ювентус» (1:0) и вышел в лидеры
Вчера, 23:55
Шпилевский заявил о бездарности «Пари НН» после 10 поражений в 11 матчах
Вчера, 23:32
3
Семак прокомментировал 6:0 «Зенита» против «Оренбурга»
Вчера, 23:08
2
Все команды РПЛ, упавшие в Путь регионов Кубка России
Вчера, 22:59
«Зенит» установил исторический рекорд Кубка России
Вчера, 22:49
5
Кубок России. «Зенит» не пощадил «Оренбург» (6:0), с 6-й минуты играя в большинстве
Вчера, 22:25
44
Черчесов снял с себя ответственность за вылет «Ахмата» из Кубка России
Вчера, 21:37
7
Все новости
Все новости
Жена Карпина описала идеальный выходной с мужем
Вчера, 19:49
4
Болельщики определили, какой тренер сильнее – Черчесов или Карпин
Вчера, 19:39
2
Самая сексуальная спортивная ведущая России дала руководству «Спартака» неожиданный совет, как вернуть клубу былое величие
Вчера, 19:13
25
Раскрыта судьба инфраструктуры «Динамо Мх» на фоне атаки БПЛА
Вчера, 18:55
Тренер «Акрона» высказался о завершении карьеры Дзюбы
Вчера, 18:35
6
Соболев нашел новое хобби после отказа от Доты
Вчера, 18:13
14
99-летний Симонян: «Мне неловко: вся моя плеяда ушла, а я пока что держусь!»
Вчера, 17:48
5
56-летний Шалимов ответил, можно ли к нему обращаться «Гарик»
Вчера, 17:35
6
Ветеран ЦСКА отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
Вчера, 17:25
2
Кокорина сравнили с Пеле и Роналдо
Вчера, 17:10
3
Радимов сравнил Станковича с Абаскалем: «Начал нести какую-то дичь»
Вчера, 16:51
11
Генич – о «Динамо»: «Сердце кровью обливается»
Вчера, 16:37
12
Раскрыта приоритетная задача ЦСКА в зимнее трансферное окно
Вчера, 16:23
6
Селюк – о Гарсии в «Спартаке»: «Кахигао подбирает того, с кем легче обворовывать клуб»
Вчера, 16:19
4
Мостовой ответил на вопрос журналиста, что Талалаев топ-тренер
Вчера, 15:57
11
Бубнов оценил шансы ЦСКА на чемпионство
Вчера, 15:44
Агент Баринова высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
Вчера, 15:32
3
Сперцян раскритиковал поле в Каспийске: «Как будто под водой бегаешь»
Вчера, 15:19
8
Ветеран ЦСКА обвинил селекционеров клуба в коррупции
Вчера, 15:13
5
Черчесов высказался о возможном переходе в «Ахмат» Кокорина и Смолова
Вчера, 14:40
3
Представлен рейтинг 100 лучших академий мира, в него попал один российский клуб
Вчера, 14:26
6
ФотоГубернатор Ростовской области встретился с игроками «Ростова»: «Поговорили откровенно»
Вчера, 14:04
Генич назвал победителя РПЛ-25/26
Вчера, 13:50
4
Бабаев дал оценку работе Челестини в ЦСКА
Вчера, 13:36
2
Названы два российских футболиста, готовых к отъезду в Европу
Вчера, 13:29
5
«Совсем беда»: Генич удивлен новым главным тренером «Спартака»
Вчера, 13:16
11
СпецпроектКто играл с Семаком и Кержаковым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
Вчера, 13:11
ФотоБубнов поставил оценки игрокам «Локомотива» и ЦСКА
Вчера, 12:27
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 