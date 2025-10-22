Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селюк – о будущем тренере «Спартака»: «Кахигао подбирает того, с кем легче обворовывать клуб»

Селюк – о будущем тренере «Спартака»: «Кахигао подбирает того, с кем легче обворовывать клуб»

Сегодня, 01:07

Футбольный агент Дмитрий Селюк жестко высказался о вероятном назначении Луиса Гарсии Пласы на пост главного тренера «Спартака».

  • Испанец должен 22 октября сменить Деяна Станковича.
  • Гарсия в декабре 2024 года был уволен из «Алавеса».
  • Также он работал в «Мальорке», «Аль-Шабабе», «Бэйджин Жэньхэ», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».

«Луис Гарсия не так уж плох, как о нeм пишут, но это специалист не для «Спартака». Мой совет руководителям красно-белых – не идти на поводу у Кахигао.

Он подбирает того, с кем легче обворовывать «Спартак». Мы уже видели историю с Гафиным. Поэтому Кахигао просто хочет оформить очередную коррупционную сделку.

Проблема «Спартака» в том, что там никто не ищет тренера. Ищут людей по принципу, кто готов нырнуть в коррупцию. Там нет другого подхода», – заявил Селюк.

Еще по теме:
Селюк ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича 2
Селюк – о проблемах «Ростова»: «Всe как я и говорил девять месяцев назад» 3
Реакция Селюка на предложение запретить легионеров в Кубке России
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Пласа Луис Гарсия Селюк Дмитрий Кахигао Франсис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Голевая феерия в ЛЧ, экс-тренер «Барсы» отказал «Спартаку», три претендента на Сафонова и другие новости
01:23
Селюк – о будущем тренере «Спартака»: «Кахигао подбирает того, с кем легче обворовывать клуб»
01:07
Мостовой раскрыл, с кем встречался в офисе «Спартака»
00:53
Лапочкин – о первом пенальти в матче ЦСКА – «Акрон»: «Ни в одном чемпионате никто такой не назначил бы»
00:27
Губерниев – о будущем тренере «Спартака»: «Люди будут покупать билеты, чтобы посмотреть, как он бьет стулья, грызет штанги»
00:12
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» вынес «Байер», «Арсенал» разгромил «Атлетико», «Наполи» пропустил 6 голов от ПСВ и другие результаты
Вчера, 23:54
1
Челестини раскритиковал судейство в игре с «Акроном»: «Так мы никуда не придем!»
Вчера, 23:45
4
Украинец Забарный из «ПСЖ» привез два пенальти и получил красную карточку в матче ЛЧ
Вчера, 23:35
2
ВидеоВратарь «Акрона» – о первом голе ЦСКА: «Как можно было не увидеть, что мяч ушел?»
Вчера, 23:23
4
Определились две пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 22:43
16
Все новости
Все новости
Погребняк оценил кандидатуру будущего тренера «Спартака»
Вчера, 22:51
1
Билялетдинов – о будущем тренере «Спартака»: «Откуда вы его выкопали?»
Вчера, 22:10
5
Станкович отреагировал на слухи об уходе из «Спартака»
Вчера, 21:47
2
Радимов назвал тренера РПЛ, разгневавшего футбольного бога
Вчера, 21:21
2
СпецпроектНовый тест: определите игрока РПЛ по одноклубникам
Вчера, 20:43
Названа дата возвращения Акинфеева в строй после травмы
Вчера, 20:33
Пономарев жестко прошелся по «Динамо» Карпина: «Какая-то случайность»
Вчера, 19:50
2
Экс-тренер «Барселоны» отказал «Спартаку» из-за репутационных рисков
Вчера, 19:40
7
Два клуба готовы выкупить Пруцева у «Спартака»
Вчера, 19:19
8
Быстров назвал лучшего нападающего России
Вчера, 19:00
4
«Спартаку» посоветовали нового вратаря: «Он сильнее всех наших голкиперов»
Вчера, 18:51
11
Радимов встал на защиту Карпина: «Все придет в норму»
Вчера, 18:43
5
Радимов удивлен кадровым решением «Спартака»: «Как можно было его отдать?!»
Вчера, 18:18
6
Станкович прокомментировал окончание месячной дисквалификации
Вчера, 17:56
4
Соболев резко сократил время игры в Доту
Вчера, 17:31
13
В «Динамо» не отказались от задачи выиграть трофей в дебютном сезоне Карпина
Вчера, 17:17
Акинфеев рассказал о просьбе тренера ЦСКА Челестини
Вчера, 16:53
1
РПЛ опубликовала календарь до конца 2025 года
Вчера, 16:29
2
Радимов отреагировал на загадочное высказывание Талалаева
Вчера, 16:04
6
Стало известно, сколько «Спартаку» придется заплатить за Ракова
Вчера, 15:48
4
«Зенит» включился в борьбу за Баринова: подробности
Вчера, 15:41
11
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом»
Вчера, 15:15
10
Семшов – о Мостовом: «Почему он должен идти тренировать во Вторую лигу?»
Вчера, 14:50
3
Черчесова назвали «русским Анчелотти»: «Он невероятно круто понимает футбол»
Вчера, 14:28
2
Саввиди не станет президентом «Ростова»: «Ни при каких обстоятельствах»
Вчера, 13:59
Сафонову посоветовали перейти в «Зенит»: «Нечего ему делать за рубежом»
Вчера, 13:47
11
Федотов разобрал два пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Сочи»
Вчера, 13:29
2
Агент Ракова высказался об интересе «Спартака»
Вчера, 13:18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 