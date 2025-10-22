Селюк – о будущем тренере «Спартака»: «Кахигао подбирает того, с кем легче обворовывать клуб»

Футбольный агент Дмитрий Селюк жестко высказался о вероятном назначении Луиса Гарсии Пласы на пост главного тренера «Спартака».

Испанец должен 22 октября сменить Деяна Станковича.

Гарсия в декабре 2024 года был уволен из «Алавеса».

Также он работал в «Мальорке», «Аль-Шабабе», «Бэйджин Жэньхэ», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».

«Луис Гарсия не так уж плох, как о нeм пишут, но это специалист не для «Спартака». Мой совет руководителям красно-белых – не идти на поводу у Кахигао.

Он подбирает того, с кем легче обворовывать «Спартак». Мы уже видели историю с Гафиным. Поэтому Кахигао просто хочет оформить очередную коррупционную сделку.

Проблема «Спартака» в том, что там никто не ищет тренера. Ищут людей по принципу, кто готов нырнуть в коррупцию. Там нет другого подхода», – заявил Селюк.