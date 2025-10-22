Мостовой раскрыл, с кем встречался в офисе «Спартака»

Экс-спартаковец Александр Мостовой дал новые подробности своего визита в офис московского клуба.
- Мостовой выложил фото из офиса «Спартака» 15 октября.
- «В ближайшее время все узнаете, такая вот интрижка», – сказал тогда Александр.
– Меня пригласил в офис Сергей [Некрасов]. Мы с ним давно знакомы. Встретились, посидели, поговорили, повспоминали. Потом он меня пригласил на матч, чего не было при прошлых руководителях.
– «Спартак» сделал вам какое-нибудь предложение?
– Пока ничего не было. Но я к этому всегда спокойно относился, потому что много-много лет нахожусь вне нашего футбола.
– Если придет предложение, рассмотрите?
– Поступит – в «Спартак» (пойду) с удовольствием.
- Сергей Некрасов – генеральный директор «Спартака», назначенный 6 октября.
Источник: «РБ Спорт»