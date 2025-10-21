Кубок России. ЦСКА забрал 1-е место в группе, обыграв «Акрон» (3:2)

ЦСКА в результативном матче взял верх над «Акроном» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Армейцы дома победили со счетом 3:2 благодаря голам Артема Шуманского, Матвея Кисляка и Алеррандро. У гостей дубль с пенальти оформил Беншимоль.

Набрав три очка, ЦСКА гарантировал себе первое место в кубковой группе.