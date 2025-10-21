Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок России. ЦСКА забрал 1-е место в группе, обыграв «Акрон» (3:2)

Кубок России. ЦСКА забрал 1-е место в группе, обыграв «Акрон» (3:2)

Сегодня, 22:29
4

ЦСКА в результативном матче взял верх над «Акроном» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Армейцы дома победили со счетом 3:2 благодаря голам Артема Шуманского, Матвея Кисляка и Алеррандро. У гостей дубль с пенальти оформил Беншимоль.

Набрав три очка, ЦСКА гарантировал себе первое место в кубковой группе.

Россия. Кубок. Группа D. 6 тур
ЦСКА - Акрон - 3:2 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - А. Шуманский, 45; 1:1 - Беншимоль, 66 (с пенальти); 2:1 - М. Кисляк, 78; 3:1 - Алеррандро, 82; 3:2 - Беншимоль, 90+8 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Обзор матча ЦСКА – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
Названа дата возвращения Акинфеева в строй после травмы
Два клуба готовы выкупить Пруцева у «Спартака» 8
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Акрон ЦСКА
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1761075163
первый гол конечно это что то. к окулисту всю бригаду судей отправить
Ответить
рылы
1761075311
ну первый гол, конечно, чисто тарасофский, они такие любят покупать у кукуяна)
Ответить
WE ARE FOR PETER
1761075814
С победой лошади
Ответить
Интерес
1761076274
ЦСКА обеспечил "Балтике" продолжение борьбы в Кубке, через Путь регионов.Ну а любимому сопернику, как я понимаю, подарил в соперники "Локомотив"?
Ответить
Главные новости
Определились две пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
22:43
Кубок России. ЦСКА забрал 1-е место в группе, обыграв «Акрон» (3:2)
22:29
4
Ямаль побил рекорд Лиги чемпионов
22:22
Билялетдинов – о будущем тренере «Спартака»: «Откуда вы его выкопали?»
22:10
2
Станкович отреагировал на слухи об уходе из «Спартака»
21:47
1
Лига чемпионов. «Барселона» уничтожила «Олимпиакос», «Кайрат» набрал первое очко
21:38
Радимов назвал тренера РПЛ, разгневавшего футбольного бога
21:21
1
В Лиге чемпионов получена самая ранняя красная карточка
21:09
1
Станкович прокомментировал волевую победу «Спартака» над махачкалинским «Динамо»
20:44
СпецпроектНовый тест: определите игрока РПЛ по одноклубникам
20:43
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
22:25
1
Станкович прокомментировал волевую победу «Спартака» над махачкалинским «Динамо»
20:44
ВидеоЗаболотный не реализовал пенальти – Волк сделал тройной сейв
20:20
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» Махачкала – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
19:59
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над махачкалинским «Динамо» (3:1) и выиграл группу
19:59
64
Видео«Спартак» пропустил от махачкалинского «Динамо» в матче за 1-е место в кубковой группе
18:35
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Махачкала – «Спартак»: 21 октября
17:09
3
Где смотреть матч «Ростов» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
10:12
Где смотреть матч «Динамо» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
10:10
Где смотреть матч «Зенит» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
10:08
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
10:06
Три игрока «Спартака» пропустят кубковый матч с махачкалинским «Динамо»
Вчера, 22:22
14
Назначены судьи на 6-й тур Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 13:57
1
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
Вчера, 12:49
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
Вчера, 12:46
Известны все четвертьфиналисты Пути регионов Кубка России
16 октября
1
«Торпедо» крупно выиграло в первом матче после возвращения Кононова
16 октября
Известны 5 из 8 четвертьфиналистов Пути регионов Кубка России
15 октября
Определился первый четвертьфиналист Пути регионов Кубка России
15 октября
Реакция РФС на предложение запретить легионеров в Кубке России
11 октября
Реакция Селюка на предложение запретить легионеров в Кубке России
9 октября
Мостовой назвал клуб, который выиграл бы Кубок России без легионеров
9 октября
1
Реакция Мостового на предложение запретить легионеров в Кубке России
9 октября
4
Губерниев – о Кубке России без легионеров: «Я как твердый член организации СЕКС против»
8 октября
15
В Кубке России могут запретить легионеров
8 октября
25
ФотоОпубликовано расписание 1/8 финала Пути регионов Кубка России
3 октября
Тренер «Фанкома» – об исключении из Кубка России: «Убили такую сказку»
3 октября
1
КДК исключил из Кубка России команду, обыгравшую «Уфу»
3 октября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 