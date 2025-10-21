Кубок России. ЦСКА забрал 1-е место в группе, обыграв «Акрон» (3:2)

ЦСКА в результативном матче взял верх над «Акроном» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Армейцы дома победили со счетом 3:2 благодаря голам Артема Шуманского, Матвея Кисляка и Алеррандро. У гостей дубль с пенальти оформил Беншимоль.
Набрав три очка, ЦСКА гарантировал себе первое место в кубковой группе.
Россия. Кубок. Группа D. 6 тур
ЦСКА - Акрон - 3:2 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Шуманский, 45; 1:1 - Беншимоль, 66 (с пенальти); 2:1 - М. Кисляк, 78; 3:1 - Алеррандро, 82; 3:2 - Беншимоль, 90+8 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»