  • Главная
  • Новости
  • Пономарев высказался об уходе Станковича из «Спартака» в сборную Сербии

Пономарев высказался об уходе Станковича из «Спартака» в сборную Сербии

Сегодня, 19:50

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев дал комментарий по поводу того, что Деян Станкович, вероятно, покинет «Спартак».

«Вряд ли он останется в «Спартаке», если его действительно пригласят возглавить сборную Сербии. Но сам он уходить не будет.

Он подписал контракт со «Спартаком» до 2027 года. Ему должны будут выплатить неустойку. Они все жадные до денег, хотя и получают колоссальные суммы.

Если он возглавит сборную Сербии, никто не будет сожалеть. Я бы даже приветствовал.

В России он уже себя скомпрометировал: плохо вел себя на тренерской скамейке, выкрикивал, показывал жесты. Не зря же его дисквалифицировали на месяц», – сказал Пономарев.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 19 очками в 12 турах.
  • Отставание от лидеров лиги – 7 баллов.
  • Ожидается, что 22 октября Станковича в «Спартаке» сменит испанец Луис Гaрсия Пласа.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Сербия Станкович Деян Пономарев Владимир
