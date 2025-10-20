Пономарев высказался об уходе Станковича из «Спартака» в сборную Сербии

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев дал комментарий по поводу того, что Деян Станкович, вероятно, покинет «Спартак».

«Вряд ли он останется в «Спартаке», если его действительно пригласят возглавить сборную Сербии. Но сам он уходить не будет.

Он подписал контракт со «Спартаком» до 2027 года. Ему должны будут выплатить неустойку. Они все жадные до денег, хотя и получают колоссальные суммы.

Если он возглавит сборную Сербии, никто не будет сожалеть. Я бы даже приветствовал.

В России он уже себя скомпрометировал: плохо вел себя на тренерской скамейке, выкрикивал, показывал жесты. Не зря же его дисквалифицировали на месяц», – сказал Пономарев.