Реакция Рахимова на 0:3 от «Балтики»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о поражении от «Балтики» (0:3) в 12-м туре РПЛ.
«Очень легко мы пропустили мячи. Конечно, это было определяющим.
Мы прекрасно понимали сильные стороны «Балтики», где они навязывают очень много борьбы, единоборств. К сожалению, когда быстро пропускаешь, они начинают играть на контратаках», – сказал Рахимов.
- «Рубин» занимает 7-е место.
- У казанцев одна победа в последних 6 матчах.
- В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде против «Краснодара» (26 октября).
Источник: «Матч ТВ»