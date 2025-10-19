Реакция Рахимова на 0:3 от «Балтики»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о поражении от «Балтики» (0:3) в 12-м туре РПЛ.

«Очень легко мы пропустили мячи. Конечно, это было определяющим.

Мы прекрасно понимали сильные стороны «Балтики», где они навязывают очень много борьбы, единоборств. К сожалению, когда быстро пропускаешь, они начинают играть на контратаках», – сказал Рахимов.