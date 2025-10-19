Талалаев прокомментировал 3:0 «Балтики» против «Рубина»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался по итогам матча 12-го тура РПЛ против «Рубина» (3:0).

«Мне вся игра понравилась. Нам пока тяжело цельно проходить все 90 минут. Мы проделали хорошую работу в Новогорске. Знаете, кумулятивный эффект такой. Первые игры после такой работы на усталости играют, ребята сыграли хорошо. Я надеюсь, вторая‑третья игра будет посвежее.

Нас очень хорошо приняли руководители «Рубина», спасибо за гостеприимство. Мы ответили немного некрасиво, но я думаю, что человеческие отношения будут продолжаться точно также. И футболистов во время матча только одна стычка была. Но мне не понравилось, что происходило на поле после счета 2:0. Незабитый пенальти «Рубина»? По мне, это не ключевой эпизод», – сказал Талалаев.