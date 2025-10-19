Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев – о новом тренере «Спартака»: «Похоже на фильм «Агония»

Губерниев – о новом тренере «Спартака»: «Похоже на фильм «Агония»

Сегодня, 15:58
1

Телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о ситуации в «Спартаке».

«Во-первых, желаю здоровья Бабичу и скорейшего восстановления, у него тяжeлая травма. Это потеря для клуба. Как ничья с «Ростовом» может быть плюсом для «Спартака»? Конечно, это минус. Для команды, которая претендует на высокие цели, ничья не может быть хорошим результатом.

Ситуация с тренером «Спартака» похожа на фильм Элема Климова, который называется «Агония». Другой вопрос, кого они возьмут. Луис Гарсия? Ещe надо взять мексиканца Дона Альберто Сальватьерру, который был в популярном сериале. А ещe есть Луис Альберто Сальватьерра и архитектор Мендисабаль. Тоже можно взять. Один из них наверняка подойдeт «Спартаку», – сказал Губерниев.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Пласа Луис Гарсия Губерниев Дмитрий
Комментарии (1)
Литейный 4 (returned)
1760879961
А мне напоминает срамтак фильм Тупой, ещё тупее! Гыгыгы
Ответить
