Губерниев – о новом тренере «Спартака»: «Похоже на фильм «Агония»

Телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о ситуации в «Спартаке».

Накануне команда сыграла вничью с «Ростовом» (1:1).

Травму получил защитник Срджан Бабич.

Вскоре «Спартак» должен возглавить испанец Луис Гарсия Пласа.

«Во-первых, желаю здоровья Бабичу и скорейшего восстановления, у него тяжeлая травма. Это потеря для клуба. Как ничья с «Ростовом» может быть плюсом для «Спартака»? Конечно, это минус. Для команды, которая претендует на высокие цели, ничья не может быть хорошим результатом.

Ситуация с тренером «Спартака» похожа на фильм Элема Климова, который называется «Агония». Другой вопрос, кого они возьмут. Луис Гарсия? Ещe надо взять мексиканца Дона Альберто Сальватьерру, который был в популярном сериале. А ещe есть Луис Альберто Сальватьерра и архитектор Мендисабаль. Тоже можно взять. Один из них наверняка подойдeт «Спартаку», – сказал Губерниев.