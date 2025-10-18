Стали известны стартовые составы на матч 12 тура чемпионата России в котором сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Игра состоится 18 октября, начало встречи запланировано на 19:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Сильянов, Баринов, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьeв, Руденко.

Главный тренер: Михаил Галактионов

ЦСКА: Тороп, Круговой, Виктор, Дивеев, Лукин, Обляков, Глебов, Гайич, Кисляк, Кармо, Алеррандро.

Главный тренер: Фабио Челестини

