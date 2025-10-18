Введите ваш ник на сайте
  Оскорблявший «Спартак» Андрей Мостовой может стать «Джентльменом года»

Оскорблявший «Спартак» Андрей Мостовой может стать «Джентльменом года»

Сегодня, 09:41
5

Накануне огласили тройку претендентов на звание «Джентльмен года».

В номинантах – зенитовец Андрей Мостовой. Претендовать на премию ему не помешал весенний скандал – игрок публично оскорблял «Спартак».

  • Во время матча легенд «Зенита» Андрей Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».
  • Полузащитник петербургской команды скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».
  • КДК РФС не стал рассматривать поведение Андрея, но комитет по этике наложил штраф на зенитовца.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мостовой Андрей
Комментарии (5)
Тинез Розоп
1760773725
Вот такие нынче джентельмены(…
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1760774700
Ну это же питерская чепушила, там все такие растакие о.х.у.е.н.н.ы.е
Ответить
Спартач80
1760774814
Да какой у Питера админресурс, вы что???....
Ответить
Иван Петров 1986
1760775350
Самый гавнистый блохастый.
Ответить
FCSpartakM
1760775556
Агаларов махался в товарняке с Краснодаром, Сперцян в этом списке был до последнего. В общем, награда скорее фарс. Там только Агкацев в г не замечен.
Ответить
