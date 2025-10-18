Оскорблявший «Спартак» Андрей Мостовой может стать «Джентльменом года»

Накануне огласили тройку претендентов на звание «Джентльмен года».
В номинантах – зенитовец Андрей Мостовой. Претендовать на премию ему не помешал весенний скандал – игрок публично оскорблял «Спартак».
- Во время матча легенд «Зенита» Андрей Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».
- Полузащитник петербургской команды скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».
- КДК РФС не стал рассматривать поведение Андрея, но комитет по этике наложил штраф на зенитовца.
Источник: «Бомбардир»