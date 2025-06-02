Андрей Мостовой – о скандале с оскорблениями «Спартака»: «Веселая ситуация»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой дал комментарий по скандалу вокруг себя.

Во время матча легенд «Зенита» Андрей Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».

Полузащитник петербургской команды скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».

КДК РФС не стал рассматривать поведение Андрея.

«Была мысль за всe извиниться. Нет неуважения к «Спартаку». Я не видел, что меня снимают. Хотел просто завести фанатов. Это было необдуманное решение.

Для меня это весeлая ситуация с учeтом того, где я играю. От болельщиков весeлых сообщений не было, конечно. Когда на «Сапсане» приехал в Москву, меня «нормально» встретили, кричали нецензурные слова», – сказал Мостовой.