«Финансы – на последнем месте»: Аленичев – о возвращении к работе

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев готов вернуться к работе.

«Я или агенты не будем просить, чтобы меня взяли. Я не такого плана человек. Многие знают мою тренерскую деятельность, где я работал, в каких клубах. Если руководители российских клубов посчитают нужным пригласить меня на переговоры, то я это с удовольствием сделаю. Конечно, отвечу на предложение, но есть ещe нюансы, которые надо рассматривать.

Хотелось бы команду с задачей, можно и из Первой лиги, главное, чтобы была задача. Финансы для меня на последнем месте», – сказал Аленичев.