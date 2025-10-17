Кураньи рассказал о жестком конфликте с Черчесовым

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи высказался о Станиславе Черчесове. Он признался, что у него была конфликтная ситуация с российским тренером, когда тот возглавлял московскую команду.

– Потрясающий тренер! Я люблю его, потому что мне нравится его характер.

– Не всем футболистам был по душе характер Черчесова.

– У меня тоже была одна история с ним. Я был зол, что не попал в состав, и пошел разбираться с Черчесовым. Как вы понимаете, тот тоже разозлился.

– Не стеснялись в выражениях?

– Мы оба матерились. Но в итоге пожали руки и разрешили конфликт. Ту игру мы выиграли.