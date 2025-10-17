Введите ваш ник на сайте
  • «Когда-нибудь все хорошее кончается»: «Губерниев сделал прогноз на «Локо» – ЦСКА

«Когда-нибудь все хорошее кончается»: «Губерниев сделал прогноз на «Локо» – ЦСКА

Сегодня, 10:06

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Когда‑нибудь всe хорошее кончается, сказала Мэри Поппинс, которая, видимо, болела за ЦСКА. Мне кажется, что ЦСКА даже чуть больший фаворит в этом матче.

Я очень симпатизирую тому, что происходит в «Локомотиве», это будет битва действительно равных соперников. На данный момент до матча чуть больше предпочтительны шансы армейцев.

Этот матч украсит российский чемпионат, я жду очень боевой футбол, – сказал Губерниев.

  • Матч «Локомотив» – ЦСКА пройдет на «РЖД Арене» 18 октября.
  • Начало встречи – в 19:45 мск.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Губерниев Дмитрий
  • Читайте нас: 