Алексей Миранчук ответил на вопрос о возвращении в «Локомотив»

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук не исключил, что в будущем вернется в «Локомотив».
– Слежу за «Локомотивом», желаю удачи ребятам. Много россиян играет, перспективы у них есть.
Чемпионство? Может быть, но и конкуренты сильные есть.
– Вы допускаете, что вернетесь в «Локомотив»?
– Все может быть, чего загадывать? Сейчас у меня с «Атлантой» контракт.
- Миранчуку завтра исполнится 30 лет.
- Алексей – воспитанник «Локо».
- Хавбек в «Атланте» с июля 2024 года: 49 матчей, 11 голов, 7 ассистов.
- Его контракт с клубом МЛС рассчитан до декабря 2027 года с опцией продления еще на 12 месяцев.
Источник: «Матч ТВ»