  • Главная
  • Новости
  • Алексей Миранчук ответил на вопрос о возвращении в «Локомотив»

Сегодня, 20:50

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук не исключил, что в будущем вернется в «Локомотив».

– Слежу за «Локомотивом», желаю удачи ребятам. Много россиян играет, перспективы у них есть.

Чемпионство? Может быть, но и конкуренты сильные есть.

– Вы допускаете, что вернетесь в «Локомотив»?

Все может быть, чего загадывать? Сейчас у меня с «Атлантой» контракт.

  • Миранчуку завтра исполнится 30 лет.
  • Алексей – воспитанник «Локо».
  • Хавбек в «Атланте» с июля 2024 года: 49 матчей, 11 голов, 7 ассистов.
  • Его контракт с клубом МЛС рассчитан до декабря 2027 года с опцией продления еще на 12 месяцев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Атланта Юнайтед Локомотив Миранчук Алексей
