Алексей Миранчук ответил на вопрос о возвращении в «Локомотив»

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук не исключил, что в будущем вернется в «Локомотив».

– Слежу за «Локомотивом», желаю удачи ребятам. Много россиян играет, перспективы у них есть.

Чемпионство? Может быть, но и конкуренты сильные есть.

– Вы допускаете, что вернетесь в «Локомотив»?

– Все может быть, чего загадывать? Сейчас у меня с «Атлантой» контракт.