Орлов сравнил Станковича и Симоняна

Сегодня, 22:10
1

Геннадий Орлов порассуждал о поведении Деяна Станковича и его перспективах на посту главного тренера «Спартака».

– «Спартак» в атаке играет хорошо, но вот оборона... Посмотрим, что будет с приходом новых игроков. С появлением тоге же Джику вроде бы стало получше, но все равно еще усиление в эту линию необходимо.

Ну и для меня не очень понятны некоторые решения Станковича, который, например, ставит Литвинова на левый фланг обороны, как в игре с ЦСКА. А потом все меняет, то есть, признает просчет. Но «Спартак» пока его не увольняет.

– Надо дать шанс?

– Не знаю. Мне непонятно, почему он так себя ведет. Это же «Спартак», вот я на днях поздравлял Никиту Симоняна с днем рождения, дай бог ему здоровья, светлая голова! И я помню его и как игрока, и как тренера. Вот он был авторитетом.

А что можно сказать про Станковича, если поставить его в противовес с Симоняном? С Нетто, с Ловчевым, с Черенковым... Да и вообще в «Спартаке» всегда были ребята интеллигентные. И эта команда всегда нравилась болельщикам.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в 11 турах.
  • Отставание от лидирующего ЦСКА – 6 баллов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Орлов Геннадий Симонян Никита
Комментарии (1)
шахта Заполярная
1760559041
Да действительно, кто то у орлова таблетки спрятал, вот результат.
Ответить
